شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ.. كارثة جديدة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ في ولاية ماتو جروسو دو سول، بسبب حرائق في بانتانال، أكبر الأراضي الرطبة بالعالم. ونُشر مرسوم وزاري بإعلان حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية يوم الاثنين.

ويعني المرسوم أن حكومة الولاية يمكن أن تتلقى أموالا اتحادية لجهود الإغاثة ومكافحة النيران، بحسب تقارير إعلامية محلية.

ولم يتضح على الفور قدر التمويل الذي ستحصل عليه الولاية وموعده.