شكرا لقرائتكم خبر عن إذا هاجمت أمريكا.. ترامب يتوعد إيران بهجوم «أكبر بألف مرة» والان نبدء بالتفاصيل
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران صباح اليوم الثلاثاء بهجوم "أكبر بألف مرة" إذا هاجمت طهران الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وفقا لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو لهجوم آخر ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القيادي الإرهابي (قاسم) سليماني، الذي تم بسبب تخطيطه لهجوم مستقبلي أو قتل جنود أمريكيين".
وأضاف: "أي هجوم من جانب إيران وبأي شكل ضد الولايات المتحدة سيقابله هجوم على إيران أكبر قوة بألف مرة".
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