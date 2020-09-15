شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب قبالة كامتشاتكا الروسية والان نبدء بالتفاصيل
ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 7ر329 كيلومترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 957ر55 درجة شمالا، وخط طول 494ر158 درجة شرقا.
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.
وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب قبالة كامتشاتكا الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.