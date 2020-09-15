شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب قبالة كامتشاتكا الروسية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 7ر329 كيلومترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 957ر55 درجة شمالا، وخط طول 494ر158 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ.