شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الأوروبي»: تركيا تنتهك حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة داعيا أنقرة إلى التراجع عن نزاع بشرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان ووقف التصرفات الأحادية في المتوسط.
وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي أن العلاقات "تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام المقبلة".
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.
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