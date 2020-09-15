شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "سالي" يغرق ساحل الخليج الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ إعصار سالي في إغراق ساحل الخليج الأمريكي بالأمطار والرياح في وقت متأخر من اليوم الإثنين، ما يهدد بحدوث زوابع قاتلة وفيضانات وربما يتسبب في أضرار وخسائر تصل إلى 3 مليارات دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بينما تباطأت أقصى سرعة للرياح المستمرة للعاصفة إلى 90 ميلا (145 كيلومترا) في الساعة، وهي الفئة 1 على مقياس سافير- سيمبسون، فمن المتوقع أن تزداد السرعة مرة أخرى قبل الوصول إلى اليابسة، وفقا لتقرير مركز الأعاصير الوطني الصادر الساعة الثانية صباحا في نيويورك. وتقع العاصفة على بعد 75 ميلا شرق- جنوب شرق مصب نهر المسيسيبي.

وسوف يصل الإعصار سالي، الذي تسبب في عمليات إجلاء من بعض منصات الطاقة البحرية، إلى اليابسة في وقت ما ليل الثلاثاء أو الأربعاء، ولكن من الصعب تحديد المكان بدقة.