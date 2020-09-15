شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت العيسوية واعتقلت سبعة فلسطينيين من منازلهم بالبلدة، وهم: عبدالله أبو ريالة، وأكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.