شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمدد إعفاء 16 منتجا أمريكيا من الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد إعفاء قائما من الرسوم لستة عشر منتجا أمريكيا من الولايات المتحدة من بينها زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام.

وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أمريكية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأمريكي. وأضافت الوزارة أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.