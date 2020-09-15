1000 شخصية على موعد مع التاريخ بالبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه البيت الأبيض دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وسيكون هذا هو حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وسيمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي.

ويمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتبر هذا التطور نصرا شخصيا له فلم يحضر معه إلى واشنطن العاصمة أي وزير إسرائيلي.

وسادت تقديرات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون نجم الحفل الذي يأمل البيت الأبيض أن يقود إلى حصول الرئيس الأمريكي على جائزة نوبل للسلام.

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وقال مسؤول إسرائيلي، مرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بواشنطن، إن نتنياهو سيلتقي ترامب بالبيت الأبيض قبل حفل التوقيع.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وجه الدعوات لأكثر من 1000 شخصية للمشاركة بالاحتفال الذي ينظم مساء اليوم.

وأعلن المسؤول الإسرائيلي، للصحفيين الإسرائيليين المرافقين، أن نتنياهو يعتزم عرض الاتفاق مع الإمارات والإعلان مع البحرين على الكنيست الإسرائيلي بعد عودته من واشنطن.

وأوضح: "هذا إجراء عادي. نوقع أولاً ثم يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم الكنيست. هذا ما كان عليه الحال في الماضي أيضًا".

وأشار إلى أنه "اتفاق السلام مع الإمارات سيكون أكثر تفصيلاً من الإعلان الذي سيوقعه نتنياهو مع البحرين".