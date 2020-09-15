سقوط مروحية أمريكية في ريف الحسكة ومدرعات أمريكية تطوق الموقع المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/15 01:39 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/15 01:39 م بتوقيت أبوظبي

وكالة أنباء سوريا قالت إن مروحية أمريكية سقطت في ريف الحسكة ومدرعات أمريكية تطوق الموقع

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