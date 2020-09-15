- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 قتلى موالين لإيران في ضربات جوية على شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قتل 10 مسلحين موالين لإيران، غالبيتهم عراقيون، أمس الاثنين في ضربات شنتها طائرات "يرجح أنها إسرائيلية" على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.
وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في أقصى محافظة دير الزور.
وأشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل "1خ مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان".
وتسبب القصف، بحسب المصدر ذاته، "بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات".
وأفاد الموقع الرسمي للمرصد على الإنترنت بأن سيارات إسعاف شوهدت تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية
كانت هذه تفاصيل خبر 10 قتلى موالين لإيران في ضربات جوية على شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.