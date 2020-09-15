شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران طائرة فلاى دبى، اشتبه رجب بحيرى رئيس الوردية وعاصم صومع مأمور الحركة فى الراكب ي.ر.ع أردنى الجنسية، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة x ray بمعرفة إيهاب شوقى وكريم الحسينى مأمورى الفحص بالأشعة ، فأفادا بوجود أجسام لهواتف محمولة ، كما تلاحظ وجود عدة تليفونات محمولة داخل عدة حقائب الركاب القادمين على نفس الرحلة.

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وبالعرض على وليد عيسى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود النجار وعلى محمد مأمورى حركة، وطه الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة تهريب وعبد الرحيم الأحول بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى بالموانئ الجوية وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 8 علب هواتف آيفون فارغة فى حقائبه وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 8 هواتف محمولة ماركة آيفون مخبئة وملصقة حول جسده .

وتبلغ قيمة المضبوطات 135 ألف جنيه

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 9 لسنة 2020.