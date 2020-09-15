الخميس.. قطع مياه الشرب عن قرى كفر سعد بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع الخدمة الخميس المقبل، من الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، التي بدأت في تنفيذها في عدد من الوحدات، بهدف التطوير ورفع الكفاءة.
وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المناطق التي تتأثر بقطع الخدمة هي قرى التوفيقية والعباسية وكفر يوسف، بسبب وجود صيانة تجريها القطاعات المتخصصة.
وأهابت الشركة بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه، لحين عودة الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
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