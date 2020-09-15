السجن 3 سنوات لمتهم بالتحريض على العنف بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، موظفًا بمديرية المساحة بالشرقية، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على موظف بمديرية المساحة، مُقيم منيا القمح؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1242 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جُنح الإرهاب.
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