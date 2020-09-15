أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
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