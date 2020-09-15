تشغيل مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المركز، في بيان للجامعة اليوم، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

وأشار "عبدالفتاح"، إلى أنه جرى عمل أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز، استعدادًا لإجراء الامتحانات الإلكترونية بالمركز هذا العام.