القضاء الإداري يُلزم أستاذ في جامعة المنيا برد نصف مليون جنيه نفقات بعثة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
ألزمت الدائرة 77 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في محافظة المنيا، عضو هيئة تدريس بجامعة المنيا، بسداد مبلغ يتجاوز النصف مليون جنيه لوزارة التعليم العالي، نفقات بعثة دراسية لإنجلترا، بعد إخلاله بشروط البعثة وتركه العمل بالجامعة ومن ثم فصله لانقطاعه.
صدر الحكم، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد نائب رِئيس مجلس الدولة وِرئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم علي حسن، وعبدالواحد محمد عبدالرؤوف، ومحمد فرحان حقيق، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان وزير التعليم العالي بصفته، قد أقام الدعوى رقم 4235 لسنة 7 ق، ضد "سيد.ش.ك"، و"أحمد.ت.ش"، بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغ 571889 جنيهًا بالإضافة إلى الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامهما بالمصروفات.
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