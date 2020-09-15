إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و"توك توك" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية "توك توك" على الطريق الزراعي أمام قرية الشغبة في أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية "توك توك" على الطريق الزراعي أمام قرية الشغبة ووجود مصابين.
وأشارت التحريات إلى أن المصابين هم: "عبدالله.ا.ع" 19عامًا، و"محمد.ع.ح" 20 عامًا، و"سيد.ج.م" 9 سنوات.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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