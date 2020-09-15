إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 28 مليونًا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بها إلى 921437 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ إكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الماضي.
وتتصدر الولايات المتحدة القائمة تليها الهند والبرازيل، وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات.
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