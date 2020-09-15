المغرب / 25 حالة وفاة و2251 إصابة جديدة بكورونا في يومٍ واحد

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد، عن تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86.686.

وسجلت المغرب 25 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة.