كوريا الجنوبية تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
الصحية في البلاد.
يرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و391 شخصًا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات
وأفادت السلطات بأن هناك 91 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 367 وفاة.
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