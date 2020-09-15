ترامب يأسف لمنع تحقيق مولر من إقامة علاقات مع روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لأن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، منعه من بناء علاقات مع موسكو وتحقيق "أشياء عظيمة" معًا.

جاء ذلك في كتاب Rage للصحفي بوب وودوارد، من صحيفة "واشنطن بوست"، الذي يستند على 18 مقابلة حصرية مع الرئيس الأمريكي.

ونقل الصحفي عن الرئيس الأمريكي قوله: "كان بإمكاننا القيام بأشياء ممتازة مع

روسيا، لكن هذا التحقيق المزيف حول التدخل، الذي كما اتضح الآن، بدأ بالخداع، لغرض أناني وبصورة غير قانونية، منعنا من القيام بذلك".

وشدد ترامب أيضًا، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخبره بنفسه بذلك خلال أحد الاجتماعات.

Advertisements

وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع وودوارد: "وهو يعرف ذلك أيضًا. أخبرني

بوتين في الاجتماع أن ذلك يؤسفه كثيرًا، لأنه يعلم أنه من الصعب جدًا بالنسبة لي إبرام اتفاق معهم. وقلت له، إنه على حق".

وكانت الهيئات الأمنية الأمريكية المختصة اتهمت روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية في عام 2016.

وقام بالتحقيق في هذا التدخل المزعوم، خلال حوالي عامين، المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر. ونشرت وزارة العدل الأمريكية في 18 أبريل 2019، تقريرها النهائي حول الموضوع، والذي اعترف فيه المدعي الخاص، بأنه لم يكشف عن تواطؤ ترامب مع روسيا الاتحادية.