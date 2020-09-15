أفادت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد تسعى إلى تأمين لقاح فيروس كورونا المستجد لما يبلغ 30 مليون شخص، أو ما يعادل 60% تقريبًا من سكان البلاد.
وبموجب خطة اللقاح التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جونج سيه -جيون تسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ10 ملايين شخص، عبر مؤسسة "كوفاكس"التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي "جافي" وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
وستؤمن البلاد الكمية الباقية عن طريق الاتفاقات مع شركات خاصة، وفقا للوزارة.
ويعتقد أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين من اللقاح لاكتساب مناعة
وقالت الوزارة إنه بناء على الطلب والتقدم الذي أحرزته شركات الأدوية المحلية، ستسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ20 مليون شخص آخرين ما سيسمح للجميع بتلقي اللقاح.
وقالت الوزارة إن اللقاحات التي تسعى كوريا إلى تأمينها ستحدد وفقا للسلامة والفعالية والسعر وتوقيت إتاحة استخدامها.
ورصدت كوريا الجنوبية يوم أمس 106 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 22285 إصابة. وبلغ عدد الوفيات 367 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسعى إلى تأمين لقاح كورونا لـ60% من السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.