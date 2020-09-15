ترامب: أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى 1000 مرة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم إيراني على بلاده سيواجه برد "أقوى بألف مرة"، وذلك على خلفية تقارير عن تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكتب ترامب عبر "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء: "وفقا
وكان موقع "بوليتيكو" الأمريكي نقل عن مصادر حكومية واستخباراتية أن إيران خططت لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا لانا ماركس منذ الربيع، وهو ما نفته طهران بشكل قاطع.
من جانبها، أكدت سلطات جنوب إفريقيا أنها ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد.
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