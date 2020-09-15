اخبار العالم

ترامب: أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى 1000 مرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم إيراني على بلاده سيواجه برد "أقوى بألف مرة"، وذلك على خلفية تقارير عن تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكتب ترامب عبر "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء: "وفقا

Advertisements
لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني.."، وأضاف: "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران".

 

وكان موقع "بوليتيكو" الأمريكي نقل عن مصادر حكومية واستخباراتية أن إيران خططت لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا لانا ماركس منذ الربيع، وهو ما نفته طهران بشكل قاطع.

من جانبها، أكدت سلطات جنوب إفريقيا أنها ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى 1000 مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا