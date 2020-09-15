الجيش الليبي يقتل 4 دواعش بمدينة سبها الجنوبية

أعلن "الجيش الوطني الليبي" صباح اليوم عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" في اشتباكات مع مفرزة عسكرية ليبية بمدينة سبها جنوب البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتم التعرف علي هوية عناصر التنظيم بعد القضاء عليهم، وكانوا قد تحصنوا في عدد من المنازل

في حي عبدالكافي بالمدينة، وتبين أن اثنين منهم من الجنسية السعودية والثالث أسترالي الجنسية.

ووفق المعلومات الواردة فإن القتيل الرابع قام بتفجير نفسه برفقة عنصرين آخرين، فيما لا تزال القوات المسلحة تحاصر من بقي

منهم داخل الحي.

وكانت وحدات من الكتيبة 116 مشاة ووحدات من الكتيبة 160 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية تحركت بعد ورود معلومات عن تحركات لمجموعة إرهابية داخل حي سكني في مدينة سبها بحي عبد الكافي، ونجحت في اقتحام أوكار الجماعة الإرهابية والقضاء على عدد من عناصرها، وتقوم بمطاردة فلول هذه الجماعة التي فرت باتجاه مكب حي عبدالكافي.