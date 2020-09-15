وزير الخارجية الإماراتي: تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 4 دقائق

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أنّ “تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة”.

وأضاف: “إعلان البحرين أيضاً التطبيع مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات”، مشيراً إلى أنّ “التطبيع يظهر أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب بالاستقرار”.

وتوقّع إسرائيل، اليوم، في واشنطن، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين.

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وقال بن زايد من الولايات المتحدة الأميركية: “السلام في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى “الهزيمة والصراع”، مضيفاً أنّ “قوى غير عربية “متطرفة” تحلم بإمبراطوريات زائلة تخلق الصراع”.

وأضاف بن زايد أنّ “الأولوية القصوى تخفيف التوتر في المنطقة وبدء حوار السلام والأمن، ومواصلة تطوير مجتمعاتنا وترسيخ استقرار المنطقة”.

كما أشار إلى أنّ “التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم”، مؤكداً أنّه “على القيادة الفلسطينية اغتنام الفرصة للانخراط في محادثات مثمرة”.

وقال: “سنواصل وقوفنا مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام”.