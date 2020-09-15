ترامب: ردنا على إيران سيكون أقوى ألف مرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 9:37 صباحًا

بعد تقارير صحفية تحدثت عن أن طهران خططت للانتقام من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني، باغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا لانا ماركس، القريبة من الرئيس الأميركي، توعد دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه عبر تويتر ، إيران، بمواجهة رد “أقوى ألف مرة”، في حال هاجمت مصالح للولايات المتحدة، وقال إن “أي هجوم من جانب إيران، أيا يكن شكله، ضد الولايات المتحدة، سيجابه برد سيكون أقوى بألف مرة”.

من جانبه قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، إنه يأخذ “على محمل الجد” الحديث عن مخطط اغتيال السفيرة. وصرح بومبيو في لقاء تلفزيوني نقلت تفاصيله “فرانس برس”: “نحن نأخذ هذا النوع من التقارير على محمل الجد”.

وأضاف: “نعلم أن إيران هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم وأنه سبق لهم (الإيرانيين) وأن نفذوا هذا النوع من الاغتيالات” في “أوروبا وأماكن أخرى”.

Advertisements

وتابع: “سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسؤول في وزارة الخارجية”، محذرا طهران من أن “مهاجمة أي أميركي، أيا يكن المكان أو الزمان، سواء أكان دبلوماسيا أم سفيرا أم عسكريا، أمر غير مقبول إطلاقا”.

وكان موقع “بوليتيكو” الإخباري الأميركي قد نقل عن مسؤولَيْن أميركيَّين، لم يكشف عن هويتهما، قولهما إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا لانا ماركس القريبة من الرئيس ترامب.

اما الخارجية الإيرانية فعلقت على موقع بوليتيكو بالقول، إن ما أورده مجرد “معلومات كاذبة” و”لا أساس لها”.