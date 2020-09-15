العراق:استهداف المنطقة الخضراء بصاروخين كاتيوشا ولا إصابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

سقط صاروخين من نوع “كاتيوشا”، الثلاثاء ، على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ، دون وقوع أي إصابات بشرية ، حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: “تعرضت المنطقة الخضراء في تمام الساعة الواحد فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا”، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية في بغداد.

وأضاف البيان أنه تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة “سيرام” الدفاعية التابعة للسفارة الأميركية الموجودة في المنطقة الخضراء في بغداد.

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وأكد البيان أنه “لا توجد خسائر أو أضرار” من جراء إطلاق الصاروخين، مشيرا على أن انطلاق الصاروخين كان من منطقة علي الصالح في العاصمة العراقية.

وقبل 4 أيام، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في حينه أن “صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي دون تسجيل خسائر”، وأضاف أن “مكان انطلاق الصاروخ كان من حي الفرات”.

وسقطت قبل أسبوع ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المطار، حيث تسبب أحدها، وقد سقط على مرآب، بأضرار بأربع سيارات مدنية، من دون أن يوقع إصابات.