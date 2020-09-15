اليوم الثلاثاء.. جلسة جديدة لمحاكمة نجلي زيان والنويضي في ملف “الكمامات”

من المرتقب، أن تعقد جلسة أخرى من محاكمة نجل النقيب، محمد زيان، ونجل المحامي النويضي وفي ملف مثير، بات يعرف إعلاميا بملف “الكمامات”، وذلك بالمحكمة الابتدائية في عين السبع، في مدينة الدارالبيضاء. وكانت المحكمة رفضت تمتيع المتهمين، بالسراح المؤقت.

وفي هذا السياق، قال المحامي، علي زيان، في حديث سابق مع “اليوم 24″، إن هيأة الدفاع قدمت ملتمسا لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مبرزا أنهما في الاعتقال الاحتياطي لما يقارب ستة أشهر، من دون أن يثبت تورطهما لما ينسب إليهما من الاتهامات.

وأضاف المتحدث نفسه، أن محاكمة المتهمين تجرى عن بعد، مشيرا إلى أنها ليست قانونية، مشددا على أن الوسائل التقنية، التي تفرضها شروط المحاكمة عن بعد غير متوفرة.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، قد أمرت في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

ويذكر أن القضية تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.