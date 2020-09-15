بعد الهجوم والاعتداء على سكن وظيفي لمعلمات.. نقابة تعليمة تطالب بتوفير الأمن للأساتذة

طالبت النقابة الوطنية للتعليم بأزيلال اليوم الإثنين، بضرورة توفير الأمن للعاملين بالمناطق النائية، لحماية المدارس من الاعتداءات المتكررة والعدول عن بناء المدارس في الأماكن المهجورة، والبعيدة عن التجمعات السكنية، وذلك بعد الإعتداء الذي تعرض له سكن وظيفي لمعلمات منطقة أيت عبي، في قيادة تيلوكيت ضوايح أزيلال.

وأعلن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأزيلال، في بيانا توصل “اليوم 24” بنسخة منه، تضامنه المطلق مع الأستاذات ضحايا الإعتداء “الشنيع والهمجي”، بعدما قام مجهولون بالهجوم على مسكن وظيفي لمعلمات حديثات التخرج “فوج 2020”، منتصف ليلة الأحد/الإثنين، قصد السرقة، مما تسبب في خسائر طالت نافذة المسكن وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة للمعلمات.

وطالب البيان ذاته، الجهات المعنية بتكثيف البحث عن الجنات وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا العقاب، مع تقديم الدعم المادي والنفسي للأستاذات المعنيات لتجاوز مخلفات المحنة.

وكان سكن وظيفي لمعلمات، في منطقة أيت عبي قيادة تيلوكيت ضوايح أزيلال، تعرض لهجوم واعتداء، بمدرسة أيت حساين.

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وأوضح مدير مدرسة أيت حساين لـ“اليو م24″، أن شخصين من المنطقة قاما بالهجوم على مسكن وظيفي لمعلمات حديثات التخرج، قصد السرقة، مما تسبب في خسائر طالت نافذة المسكن، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة للمعلمات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحادث لم يخلف أي إصابات في صفوف المعنيات بالأمر، في حين حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، بمكان الحادث، فور علمها بالخبر.