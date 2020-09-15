زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:29 صباحًا, 15 سبتمبر 2020 م المناطق_وكالات قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية اليوم الثلاثاء على عمق 320 كيلومترا.

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