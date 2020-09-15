وزير داخلية البحرين: “إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح بلاده”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:12 صباحًا, 15 سبتمبر 2020 م المناطق- رويترز قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني الاثنين إن إقامة علاقات مع إسرائيل يحمي مصالح البحرين ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط التهديد المستمر من إيران.

وقال الوزير في بيان “هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية …إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم”.

وقالت البحرين يوم الجمعة إنها ستقيم علاقات مع إسرائيل لتلحق بالإمارات التي أعلنت نفس الإجراء الشهر الماضي وذلك في تحركين مدفوعين جزئيا بمخاوف مشتركة من إيران.

وقال الوزير “إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي”، مضيفا أن من الحكمة “استشراف الخطر والتعامل معه”.

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