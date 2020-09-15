شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تبدأ محاكمة مساعد كارلوس غصن والان نبدء بالتفاصيل

بدأت محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء محاكمة جريج كيلي المساعد المقرب السابق لرئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، بتهم تتعلق بارتكاب مخالفات مالية. ويؤكد كيلي، المتهم بانتهاك متطلبات سوق الأسهم اليابانية، أنه غير مذنب.

وواجه المسؤولان السابقان اتهامات بالتلاعب في مستويات الدخول والبدلات في التقارير الرسمية المقدمة للبورصة اليابانية.

وكان تم إلقاء القبض على غصن وكيلي في طوكيو في 19 نوفمبر من عام 2018 . وبينما لا يزال كيلي في اليابان، تمكن غصن من الفرار إلى لبنان.