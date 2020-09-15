شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

تحطمت طائرة باكستانيى تابعى للقوات الجوية الباكستانية اليوم إثر تعرضها لعطل فني.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية أن طائرة تدريب كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، تحطمت في منطقة "أتك" بالقرب من العاصمة إسلام آباد إثر تعرضها لعطل فني، وتمكن قائدها والطيار المتدرب من النجاة بتنفيذ عملية قفز مظلي ناجحة.

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.