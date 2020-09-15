شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
تحطمت طائرة باكستانيى تابعى للقوات الجوية الباكستانية اليوم إثر تعرضها لعطل فني.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات الجوية أن طائرة تدريب كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، تحطمت في منطقة "أتك" بالقرب من العاصمة إسلام آباد إثر تعرضها لعطل فني، وتمكن قائدها والطيار المتدرب من النجاة بتنفيذ عملية قفز مظلي ناجحة.
وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.