شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل تراجعاً في إصابات كورونا الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 83 ألف و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 4 ملايين و 930 ألفا و و236 حالة. وهذه تعد أول مرة تسجل فيها الهند إصابات يومية بالفيروس أقل من 90 ألف حالة منذ أسبوع.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1054 حالة وفاة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 80 ألف حالة.