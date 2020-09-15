تعرف على كل ما يتعلق بمحاكمة القطري الخليفي أمام القضاء السويسري بتهم فساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يمتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، اليوم الاثنين، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.



وتتهم النيابة السويسرية الخليفي بمنح جيروم فالكه حق استخدام فيلا فاخرة في جزيرة "سيردينيا الإيطالية" مقابل دعمه في حصول "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني للمونديال بطرق ملتوية ودون وجه حق.

وتلفت تقارير صحفية إلى أن الاتهامات الموجهة للخليفي وفالكه قد تؤدي إلى سجنهما لمدة 5 سنوات، حال صدور حكم بإدانتهما من قبل القضاء السويسري.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليتم وضع حد لقضية الفساد المتداولة منذ 3 سنوات شهدت 9 تواريخ مهمة سيتم استعراضها خلال السطور المقبلة.

البداية كانت في مارس/ آذار 2017، حيث استهلت النيابة السويسرية التحقيقات في رشاوى ناصر الخليفي للحصول على بث بطولات كأس العالم.

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وفي أكتوبر من العام ذاته، قررت النيابة السويسرية وضع فالكه ضمن التحقيقات في فساد الخليفي، لثبوت تورطه في القضية.

ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي كان شهرا مشهودا، حيث قامت النيابة السويسرية بالتحقيق مع الخليفي وفالكه في تهم الفساد المتعلقة بحقوق بث المونديال.

وبعد تلك التحقيقات، وجهت النيابة السويسرية في فبراير/ شباط من العام الحالي تهما للخليفي تتعلق بالفساد والتحريض على ارتكاب مخالفات إدارية.

وحاول الخليفي المراوغة وقدم طلبا في أبريل/ نيسان الماضي بتنحية 3 من مكتب المدعي العام السويسري، من أجل إطالة أمد القضية، لكن هذا الأمر تم رفضه.

كما رفض القضاء السويسري في أغسطس/ آب الماضي طلبا من فالكه بتنحية 20 شخصا من مكتب المدعي العام السويسري أملا في هروب جديد، لكن جاء الرفض ليجعل يوم الإثنين المقبل هو الموعد المرتقب لبدء المحاكمة.

ويتوقع أن يكون يوم 25 من الشهر الجاري، هو الموعد الذي سيشهد الانتهاء من نظر قضية محاكمة الخليفي، على أن تكون نهاية الشهر المقبل موعدا متوقعا لصدور الحكم النهائي في القضية