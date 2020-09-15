كورونا في الأعراس: إصابة عريس و15 شخصا في المزرعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أكثر من 15 شخصا بينهم عريس بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركتهم بحفل زفاف في قرية المزرعة.

وفي التفاصيل، فإن الشبهات تدور حول مشاركة المئات في العرس الذي امتد على مدار عدة أيام وليس ليوم واحد فقط، ما تسبب بإصابة 15 شخصا على الأقل بالإضافة إلى دخول العشرات للحجر الصحي المنزلي.

هذا ووفقا للشبهات، فإن عددا من الذين شاركوا في العرس، يرفضون التجاوب مع التحقيقات الوبائية الجارية من قبل وزارة الصحة ومنهم من يرفض دخول الحجر الصحي.