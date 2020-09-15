أم الفحم: إغلاق قسم الخدمات الاجتماعية بعد تشخيص إصابات كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت بلدية أم الفحم، قسم الخدمات الاجتماعية أمام الموظفين والمراجعين من جمهور المواطنين، وذلك لمدة 3 أيام بدء من صباح اليوم، الثلاثاء، ولغاية يوم الخميس القادم.

وأعلنت البلدية عن إغلاق القسم في أعقاب تشخيص عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى اضطرار عدد من الموظفين والموظفات الدخول للحجر الصحي المنزلي.

وورد على لسان الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، في بيان له أن "البلدية ستقوم بتعقيم مكاتب القسم خلال اليوم، فيما سيجري الموظفين فحوصات كورونا للاطمئنان على صحتهم".

Advertisements

90 إصابة بكورونا في البعنة

وأعلن مجلس محلي البعنة، عن تشخيص 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 90 لغاية صباح اليوم.

ودعا المجلس المحلي، المواطنين إلى "التزام الحجر الصحي وعدم المشاركة في أماكن تشهد تجمهرا كالأعراس والمناسبات، حفاظا على سلامتنا وسلامتكم".