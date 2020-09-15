25% من بلاغات الحجر خاطئة و"كابينيت كورونا" يحدث قيود الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمتابعة شؤون كورونا (كابينيت كورونا)، في ساعات متأخرة من الليل على تحديث القيود بالإغلاق للحد من تفشي كورونا، فيما أظهرت المعطيات بأن 25% من بلاغات الحجر الصحي الصادرة عن جهاز الأمن العام "الشاباك" للمواطنين خاطئة.

ووفقا للتقييدات المحدثة التي سترافق أيام الإغلاق الذي سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية من يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر 2020، ويستمر لغاية 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ستبقى حركة الطيران في مطار بن غوريون، وتقديم الخدمات للرحلات المصادق عليها مسبقا ولكل اشترى تذاكر سفر في وقت سابق.

وسيمسح بالرياضة الفردية دون أي تقييدات للمسافة طالما الحديث يدور عن شخص واحد، علما أن مسافة الخروج والتنقل بتخوم المنزل للمجموعات لمسافة تتجاوز 500 متر، ما عدا لقضاء الحاجات المسموح بها والتي ستنص عليها الأنظمة من أجل التزود بالمواد التموينية والغذائية والأدوية.

وتقرر أن تكون المطاعم مغلقة، بحيث يحظر على المواطنين التوجه إلى المطاعم للحصول على الطلبيات والوجبات، وفقط يسمح للمطاعم ببيع الوجبات عبر توصية الطلبيات والإرساليات، كما ستكون صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل ستكون مغلقة، وكذلك الفنادق غرف الضيافة الفندقية (تسيمر)، وأماكن الترفيه والسياحة الداخلية، بما في ذلك برك السباحة، وصالات اللياقة البدنية، هي الأخرى ستكون مغلقة.

كما ستكون صالونات الحلاقة ومعاهد التجميل ستكون مغلقة. بينما العيادات للعلاجات الطبية ستعمل، على أن يتم مناقشة موضوع العلاجات النفسية لاحقا.

وستغلق شواطئ البحر للسباحة، بينما سيتم الإبقاء على المتنزهات داخل الأحياء وأجهزة الرياضة والألعاب مفتوحة، حيث يسري عليها قيود الـ500 متر.

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وسيتم كذلك تعليق التعليم في كافة المراحل التعليمية والمدارس واعتماد منظومة التعليم عن بعد، بحيث أن التعليم لجيل الطفولة المبكرة سيعطل ولن يعمل.

أما بما يخص قطاع الرياضة، فإن مباريات الدرجة العليا لكرة القدم والمباريات الدولية ستستمر وفق المنظومة الحالية المعتمدة.

إلى ذلك، أظهرت المعطيات أنه تم مطالبة 615 ألفا الدخول للحجر الصحي خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك وفقا لتعقب جهاز "الشاباك" لمرضى كورونا والتحقيقات الوبائية بشأن مخالطة لمصاب بالفيروس، وذلك وفقا ما كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الثلاثاء.

وأتضح أن 25 % من هذه البلاغات التي حولت للمواطنين كانت خاطئة، بحيث أن 149 ألفا من بين 240 ألف من المواطنين الذي قدموا استئناف على إخطارات الحجر الصحي قوبل طلبهم بالإيجاب وألغي إخطار الحجر، أي أنه تم قبول نحو 60% من طلبات الاستئناف على بلاغات الحجر.

يذكر أن الحكومة صادقت في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري على تمديد العمل بأيقونات "الشاباك" لتعقب المواطنين بحجة فيروس كورونا لمدة 3 أسابيع إضافية.