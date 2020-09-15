برشلونة يقترب من حسم صفقة ديباي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني بات على أعتاب حسم صفقة مهاجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "De Teleegraf" الهولندية، فإن برشلونة لديه اتفاق بالفعل لضم ديباي ويأمل في إعلان الصفقة هذا الأسبوع، والتي ستبلغ قيمتها 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية.

وأضافت "من المفترض أن يصل ديباي لبرشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تقديمه في كامب نو، وينضم لمشروع المدرب رونالد كومان والذي يعرفه جيدًا من فترة عمله بالمنتخب الهولندي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن قدوم ديباي سيكون تعزيزا لخط الهجوم، على الرغم من أن مركزه غير واضح حيث يمكنه اللعب كمهاجم صريح وأيضًا على الأطراف، وهو ما سيتضح في الفترة المقبلة.

وكان كومان قد أبلغ الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم البارسا بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد، وحاليًا يتفاوض اللاعب على الرحيل بعد الحصول على مستحقاته المادية.