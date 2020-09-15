صحيفة تسلط الضوء على دعم الإمارات للجهود العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كتبت صحيفة إماراتية، تحت عنوان " مساعدات مستمرة ".. وجهات عديدة تقصدها المساعدات الإماراتية لدعم الأطقم الطبية في دول العالم لمواجهة وباء كورونا، في ظل ارتفاع الإصابات عالمياً، كجزء من الالتزام التاريخي للدولة في مد يد العون للمجتمعات، خاصة في ظل الكوارث والأزمات، بتوجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت منذ بداية الأزمة وقوفها مع المجتمع الدولي في أكثر من جانب إغاثي للتغلب على الجائحة..



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى وصول الإمدادات الطبية للعاملين في المجال الطبي في العديد من دول العالم، وما زالت مستمرة، إضافة لدور الدولة المهم في إعادة توجيه المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية إلى بقاع شتى، عبر مدينة الخدمات الإنسانية التي شكلت محطة لوجستية لعمليات تلك المنظمات بإرسالها 80% من حجم الاستجابة الدولية في العالم لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن دعم الإمارات للجهود العالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا، اتخذ أشكالاً عديدة لم تقتصر على إرسال المساعدات الطبية فقط، وإنما تعدتها لدعم جهود البحث العلمي بالتعاون مع أهم المراكز في العالم وإجراء الدراسات الخاصة بالفيروس، وتطوير أجهزة الفحص، اعتماداً على إمكانياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتوج جهودها بإطلاق التجارب السريرية للوصول إلى لقاح للفيروس الذي سيساهم في إنهاء معاناة الإنسانية