دولة الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، الاثنين، أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي المرض من أبطال خط الدفاع الأول.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها حكومة الإمارات لتناول جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل معه من قبل فرق العمل المختلفة.

وأكد أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، مضيفا: "هدفنا توفير جميع وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"

وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

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ومن جهتها قالت الدكتورة نوال الكعبي، رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا في الإمارات، إن النتائج الأولية للقاح فيروس كورونا مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم، مشيرة إلى أن الدراسة مازالت مستمرة.

وتابعت أنه تم تجربة اللقاح على 1000 متطوع يعانون من أمراض مزمنة ولم تحدث أي مضاعفات لهم، موضحة أن الاستخدام الطارئ للقاح يراعي عدة عوامل منها الفئات المستهدفة وخصائص المنتج وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية والدراسة السكانية ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة.

وكشف الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، أن بلاده لا تزال في صدارة الدول حول العالم في عدد الفحوص الإجمالية بالنسبة لعدد السكان، وذلك بتجاوز الفحوص لحاجز 8 ملايين فحص منذ بدء الجائحة.

وأعلن تسجيل 777 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، وذلك بعد إجراء 61,266 فحصا جديدا، وبذلك يصل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 80,266 حالة.

وأشار الحمادي إلى تسجيل 530 حالة شفاء يرتفع معها العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 69,981 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وبناءً على البيانات السابقة يبلغ عدد المرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج 9,886 حالة.