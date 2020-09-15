شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مبنى تجاري في أسواق بيروت والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق في مبنى تجاري ضخم في أسواق بيروت، حيث تصاعدت سحب الدخان من المبنى. وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان.

وذكر الدفاع المدني اللبناني في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "يعمل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت داخل مجمع تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت. وقد تمت السيطرة على الحريق ولم يسجل وقوع اي اصابات".