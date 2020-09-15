شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مبنى تجاري في أسواق بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الدفاع المدني اللبناني في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "يعمل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت داخل مجمع تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت. وقد تمت السيطرة على الحريق ولم يسجل وقوع اي اصابات".
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