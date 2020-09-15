شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و391 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية في البلاد.
وأفادت السلطات بأن هناك 91 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 367 وفاة.
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