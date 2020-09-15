شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 106 إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و391 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية في البلاد.

وأفادت السلطات بأن هناك 91 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 367 وفاة.