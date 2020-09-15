أمانة بغداد تعلن شمول مناطق العاصمة كافة بحملات 'الوعي البلدي'

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن شمول مناطق العاصمة كافة بحملات "الوعي البلدي"، عازية ذلك إلى حث المواطنين على الالتزام بأوقات وآماكن رمي النفايات والحفاظ على الصحة العامة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "شمول جميع مناطق العاصمة بغداد بحملات الوعي البلدي التي تنفذ يومياً من خلال شعب الاعلام والوعي البلدي ضمن دوائرنا المختلفة سيما البلدية المنتشرة في عموم بغداد".



وأشارت الأمانة إلى قيام ملاكاتها بـ"حملات صباحية ومسائية هدفها رفع الوعي البلدي لدى المواطنين من خلال حثهم على الالتزام بأوقات وأمكنة رمي النفايات، إضافة إلى كيفية الحفاظ على الصحة العامة عبر الندوات والفولدرات التوعوية والإرشادية والزيارات التي تجريها إلى المدارس والأسواق وغيرها من الفعاليات الأخرى المختلفة".

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