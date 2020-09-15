مساع لاعتماد دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي ولا صحة لتسريب اسئلة الرياضيات

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن نيتها اعتماد دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي مراعاة لوضع الطلبة غير الممتحنين والراسبين وتأثير جائحة كورونا في العملية التربوية، فيما نفت تسريب اسئلة مادة الرياضيات للفرع الاحيائي.
وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة هيثم العزاوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اية مؤشرات تبين وجود تسريب لاسئلة مادة الرياضيات بالنسبة للفرع الاحيائي".
واكد ان "الوزارة تعمل على متابعة الامتحانات ميدانيا منذ انطلاقها وحتى الان من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات".
من جانبه، اشار معاون مدير التقويم والامتحانات بوزارة التربية نعمة حربي، إلى أن "المديرية تنفذ جولات مكثفة على المراكز الامتحانية يوميا، وهناك تنسيق عال مع مدراء المراكز الامتحانية لمتابعة تنظيم عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية وتدقيقها واكمالها بشفافية ودقة عالية".
بدوره، بين مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، أن "المديرية تعمل على متابعة المراكز الامتحانية من الساعة الخامسة صباحا لغاية اكمال الطلبة للامتحان المقرر وارسال الدفاتر الامتحانية الى مركز الفحص"، مؤكدا ان "الامتحانات تسير بانسيابية عالية وترتيب كبير، بشكل افضل من الاعوام الماضية".
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