عريقات يُحذّر من تداعيات التطبيع ويُذكّر بموقف إسرائيل من الحرب العراقية-الإيرانية

حذر أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، صائب عريقات، الثلاثاء، من تداعيات التطبيع مع إسرائيل، معتبرا اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين بأنه "سلام مقابل الحماية"، فيما ذكّر بموقف تل أبيب من الحرب العراقية-الإيرانية.
وأشار عريقات إلى أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أراد خلق ناتو (عربي-إسرائيلي) في المنطقة".
واعتبر أن "هذا أمر بالغ الخطورة.. لأن منظومة الأمن العربي ستعتمد على إسرائيل كنقطة ارتكاز لحمايتها.. هذا غير معقول".
وحذر عريقات عن مخاطر الاعتماد على إسرائيل في الحماية، مستشهدا بالحرب الإيرانية العراقية، قائلا: "تاريخيا إسرائيل كانت تنحاز إلى جانب أي دولة غير عربية تحارب دولة عربية، وآخرها كانت الحرب الإيرانية – العراقية.. إسرائيل وقفت ضد العراق بكل ما للكلمة من معنى".
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