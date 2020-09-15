ترامب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه بـ"رد أقوى بألف مرة".
ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديدا لإيران قائلا، "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم (أكبر بألف مرة) على إيران".
كانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت عن مسؤول حكومي مطلع على القضية ومسؤول آخر اطلع على المعلومات، قولهما إن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا لانا ماركس منذ الربيع".
ولفت المصدر إلى، أن "الحكومة الإيرانية متورطة بهذه القضية، كما أن اغتيال السفيرة هو أحد الخيارات الممكنة كإجراء للرد على مقتل سليماني".
وفي ذات الصدد، ردت الخارجية الإيرانية على تلك المزاعم عبر متحدثها سعيد خطيب زادة، مؤكدة "نفيها القاطع للاتهامات الواردة في هذا التقرير المغرض".
ودعت إيران المسؤولين الأمريكيين إلى "الكف عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو معاد لإيران على الساحة الدولية".
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