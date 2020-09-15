بالصور.. منصات الصواريخ التي استهدفت الخضراء فجر اليوم

تمكنت منظومة سيرام من معالجة الصاروخين اللذين حاولا استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد. وبحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فأن "ذلك لم يوقع اية خسائر"، مشيرة الى ان "أنطلاق هذه الصواريخ تم من منطقة علي الصالح". Advertisements

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