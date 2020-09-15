صحيفة: حملة ترامب الانتخابية تستخدم صورة طائرات روسية في الإعلانات

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن حملة دونالد ترامب الانتخابية، استخدمت صورة طائرات وبنادق آلية روسية، في حملتها الدعائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني.
وأكد مختصون قابلتهم الصحيفة أن الطائرات في الصورة، ليست أمريكية، بل طائرات ميغ 29 روسية الصنع، وفي أيدي الجنود بنادق آلية من طراز AK-74.
وخلص المنشور إلى أنه تم استخدام صور من الإنترنت لوضع وتركيب اللوحة الإعلانية.
وقالت الصحيفة في تعليقها: "الإعلان الصادر في 11 سبتمبر عن لجنة ترامب الانتخابية، تحت شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، يدعو الناس إلى "دعم قواتنا" لكنه يستخدم صورة لطائرات مقاتلة وأسلحة روسية الصنع".
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