انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات 'الوعد الصادق' في البصرة

انطلقت اليوم الثلاثاء، المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وقال قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف لفتة البدران، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، إن "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير".



وأضاف البدران أن "العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 18مطلوباً في قضايا مختلفة منها المخدرات والسطو المسلح والمشاجرات العشائرية وغيرها من التهم"، مشيراً إلى أن "العمليات مستمرة".

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